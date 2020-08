Benjamin Castaldi papa : sa femme Aurore sur le point d’accoucher

La rentrée de Benjamin Castaldi s’annonce sous les meilleurs auspices. Dans moins de quinze jours, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" retrouvera la bande de Cyril Hanouna sur C8. Dès le lundi 31 août 2020, Benjamin Castaldi et les autres chroniqueurs de TPMP reviendront à l’antenne de C8 juste après un numéro en direct de "Balance Ton Post", toujours animé par Cyril Hanouna. Et ce n’est pas tout. Tous les vendredis, Benjamin Castaldi sera toujours à la tête de "Touche pas à mon poste, ouvert à tous" en remplacement de Cyril Hanouna. Si côté professionnel, tout va bien pour Benjamin Castaldi, l’animateur et chroniqueur peut en dire autant sur le plan personnel. Comme l’ont appris les téléspectateurs de TPMP le 23 mars dernier, l’ancien animateur de Secret Story (TF1) attend avec sa femme Aurore son quatrième enfant. Une information dévoilée par le magazine "Public" et confirmée par Benjamin Castaldi dans TPMP. "Cyril, je voulais te féliciter parce que tu le savais depuis un moment et tu n'as rien dit. Bravo à toi ! Tu aurais pu me faire un petit coup à l'antenne, mais tu ne l'as pas fait ! Oui c'est vrai, Aurore est enceinte depuis presque 4 mois maintenant", dévoilait-il en mars. Benjamin Castaldi avait également révélé le sexe de son futur enfant : "Ça sera un garçon !"

"On attend le petit bout"

Il s’agit d’ailleurs de son quatrième garçon. Benjamin Castaldi est déjà l’heureux papa de Julien, né en 1996, Simon, né en 2000 et Enzo, né en 2004. Julien et Simon Castaldi sont nés de l’union de Benjamin Castaldi avec Valérie Sapienza tandis qu’Enzo est le fruit de son amour avec l’animatrice Flavie Flament.

Depuis l’annonce de la grossesse d’Aurore Castaldi, le couple donne régulièrement des nouvelles de la future maman sur Instagram. Ce lundi 17 août 2020, Benjamin Castaldi a révélé un nouveau cliché de lui accompagné de sa femme Aurore, la main posée sur le ventre de la future maman. "On attend le petit bout… patience", écrit-il en légende de la photo. Il ne reste pour Aurore et Benjamin Castaldi que quelques semaines à attendre vu que l’accouchement est prévu pour début septembre !

Par Matilde A.