Benjamin Castaldi partage un tendre cliché de la première rencontre entre son père et son fils

Le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" est aux anges. La bonne nouvelle a été dévoilée en mars dernier. Benjamin Castaldi avait confirmé dans l'émission phare de C8 attendre un heureux événement avec sa compagne, Aurore Aleman. Il avait alors annoncé en direct en plein confinement : "Cyril, je voulais te féliciter parce que tu le savais depuis un moment et tu n'as rien dit. Bravo à toi ! Tu aurais pu me faire un petit coup à l'antenne, mais tu ne l'as pas fait ! Oui c'est vrai, Aurore est enceinte depuis presque 4 mois maintenant". Son bonheur et celui de sa femme a explosé le 27 août dernier, quand leur petit garçon prénommé Gabriel les a rejoint. Depuis ce jour, le père de quatre enfants aiment partager quelques moments de sa vie qui le comblent de joie sur les réseaux sociaux.

Un tendre moment en famille

La famille Castaldi s'est agrandie. Ce lundi 7 septembre, l'ex animateur de "Secret Story" a partagé un nouveau cliché qui a fait fondre le coeur de tous ses fans. Il a dévoilé la première rencontre entre son père, Jean-Pierre Castaldi, et son fils Gabriel. Ce moment de tendresse est adorable. Une chose est sûre, c'est que le grand-père prend son rôle au sérieux et protège déjà son petit-fils. Crise sanitaire oblige, Jean-Pierre Castaldi ne veut prendre aucun risque et a décidé de porter un masque pour tenir le petit Gabriel dans ses bras lors de cette toute première rencontre. Malgré la moitié de son visage cachée, le père de Benjamin Castaldi est très touché par ce bout de chou, dont l'animateur a pris soin de dissimuler subtilement de la photo.

Par Solène Sab