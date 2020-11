Benjamin Castaldi : pourquoi il juge sa situation financière "catastrophique" (Exclu vidéo)

Pour son nouveau numéro de "Face aux médias" diffusé chaque mercredi sur Non Stop People, Jacques Sanchez a reçu Benjamin Castaldi. Dans un extrait dévoilé mercredi 25 novembre, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a accepté de revenir sur son échange tendu avec René Malleville. Pour rappel, ce dernier a définitivement quitté l'émission de Cyril Hanouna, vexé par les rires de Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi lorsqu'il a parlé de Didier Raoult. "Je pense qu'on lui a monté le bourrichon. Je pense que dans sa famille, ils ont l'impression qu'on se moque de lui alors que pas du tout. On rit avec lui (...) J'ai rigolé et il l'a mal pris. Je peux comprendre qu'il l'ait mal pris, mais on ne va quand même pas maintenant avoir des procès d'intention ou pire se faire casser la gueule parce qu'on a rigolé ou qu'on a eu un fou rire", a-t-il dit.

Menacé depuis l'éclatement de cette affaire, Benjamin Castaldi est désormais "sous protection". Il a également révélé avoir "changé d'itinéraire" quand il se rend sur le plateau de "Touche pas à mon poste et prendre "un coup" sa voiture et sa moto.

"C'est la merde"

Dans ce même entretien, Benjamin Castaldi a parlé de sa vie de famille, notamment de son fils Simon à qui il vient d'acheter "un petit studio". Et de poursuivre : "Ma situation financièrement est catastrophique. J'espère que ça s'arrangera un jour, mais pour l'instant elle est catastrophique".

"Mais vous n'avez pas demandé une augmentation à Cyril Hanouna ?" l'a relancé Jacques Sanchez. "Ce n'est pas assez. Dans mon cas, ce n'est pas une augmentation qu'il faut, c'est un ticket de loto. Mais ça va s'arranger, j'ai foi dans la justice de mon pays. Mais pour l'instant, c'est la merde", a-t-il répondu. Une situation provoquée, entre autres, par la naissance de son nouvel enfant Gabriel en août dernier et par le fait que son fils Enzo vit désormais chez lui.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV