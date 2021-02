Benjamin Castaldi : pourquoi ses débuts à la télévision ont été "une vraie souffrance" (Exclu vidéo)

Benjamin Castaldi est l'invité d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, le présentateur a accepté de revenir sur le passage polémique de Jean-Marie Bigard dans "Touche pas à mon poste", le programme phare de Cyril Hanouna sur C8. C'était le 16 février dernier. L'humoriste avait alors balancé une phrase qui a fait réagir, à savoir : "Ceux qui ne sont pas des complotistes sont des collabos". L'animatrice de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a voulu savoir dans quel camp l'animateur se situe.

"Je n'étais pas du tout d'accord avec cette formulation, je lui ai dit d'ailleurs", répond-t-il. Et de poursuivre : "Je ne suis certainement pas collabo. Le seul point où je vais lui donner un peu raison, c'est que c'est vrai que quand on n'est pas d'accord maintenant, très vite on est traité de complotiste, ça c'est vrai. Mais bon, quand on continue de dire que la chloroquine, c'est un traitement qui fonctionne, c'est lassant".

"Je rentrais chez moi en pleurant..."

Dans un nouvel extrait inédit, Benjamin Castaldi revient sur ses débuts à la télévision. Une période qui a été difficile à vivre pour lui. Face à l'animatrice, il s'explique : "J'étais très mauvais quand j'ai commencé la télé. D'ailleurs, on ne se gênait pas pour me le dire... Pour vous dire à quel point j'étais mauvais", commence-t-il. Et de poursuivre : "Quand je partais du Studio Gabriel de chez Michel Drucker, je rentrais chez moi en pleurant tellement j'avais souffert à l'antenne, c'était une vraie souffrance. Et j'ai beaucoup, beaucoup bossé pour aller au-delà de ça. Etre à l'antenne, c'était tout sauf un plaisir. C'est devenu un plaisir beaucoup plus tard. Il faut des années pour avoir un peu de plaisir à être devant une caméra, à parler normalement et être surtout naturel".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sanc citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV