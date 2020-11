Benjamin Castaldi : René Malleville réagit aux menaces dont il est victime

Lassé par les moqueries de Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi, René Malleville a fini par prendre la décision de quitter TPMP ce mercredi 18 novembre. Vexé par les rires de ses camarades alors qu'il défendait Didier Raoult de nouveau au cœur de la polémique, le chroniqueur a confirmé sa décision le lendemain dans l'émission. Attristé, René Malleville est parti "avec beaucoup de regrets". Mais les conséquences de son clash avec Benjamin Castaldi ont été aussi lourdes pour ce dernier. Depuis son échange tendu avec l'ancien syndicaliste de 73 ans, le chroniqueur est visé par des menaces de mort et des insultes sur les réseaux sociaux. "Des abrutis, des crétins, menacent ma famille. J'ai 25 ans de métier, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Ils peuvent dire que je suis un clébard, que je suis un has been, je m'en carre. Mais le problème c'est que ça s'est détourné...", a-t-il dénoncé sur le plateau ce vendredi 20 novembre.

"Je suis obligé d'aller dans le sens de Benjamin Castaldi"

Face à ce harcèlement, René Malleville a décidé de prendre la parole dans une vidéo partagée sur Twitter. "Je suis obligé d'aller dans le sens de Benjamin Castaldi, il est anormal qu'il y ait eu des menaces de mort à son encontre. Je suis absolument d'accord, je ne suis pas pour ça, c'est pas la seconde guerre mondiale il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, surtout en ce moment", a-t-il soutenu Benjamin Castaldi. René Malleville s'est ensuite adressé à Cyril Hanouna pour le remercier après ses quelques mois dans TPMP : "Je dis à Cyril Hanouna et à toute son équipe que j'ai passé presque trois mois superbes dans ton émission Cyril. J'ai rigolé aux larmes sur ton plateau, en dehors de ton plateau, dans les couloirs, dans les loges avec des gens extraordinaires de ton entourage". Malgré sa décision, le Marseillais a laissé la possibilité de faire un retour : "Je voulais te dire ça. L'aventure est terminée, je viens d'entendre dire que peut-être un jour je reviendrai sur ton plateau, tu as raison, on ne peut pas dire jamais, on peut pas dire jamais, voilà je le dis". Un message qui a touché Cyril Hanouna qui lui a partagé son affection : "Je t'aime tellement mon rené".

Mise au point, stop aux menaces de mort à l'encontre de Benjamin Castaldi, ce n'est pas la guerre. Je suis de retour dans ma ville, je retrouve ma famille et mes amis, c'est l'essentiel. — René Malleville (@renemalleville) November 20, 2020

Par Marie Merlet