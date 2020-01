Benjamin Castaldi révèle l'énorme somme gagnée au casino

Chaque nouveau numéro de "Touche pas à mon poste" apporte son lot de révélations. Anecdotes croustillantes, professionnelles ou privées… Les chroniqueurs de Cyril Hanouna ne sont jamais à court d'idées pour surprendre l'animateur et le public. Dans l'émission de ce 7 janvier, Benjamin Castaldi n'a pas été avare en confidences. Si l'ancien présentateur de "Secret Story" semble n'avoir aucun secret pour Baba quand il s'agit de son salaire chez TF1 ou encore que ses nombreuses mariages, il en a dévoilé un peu plus sur l'énorme somme qu'il a gagné au casino.

"J'ai joué beaucoup"

"Castaldi vous avez perdu énormément d'argent au casino", lui lance Cyril Hanouna. "A une époque, un petit peu, oui", répond l'ex de Flavie Flament avant de préciser : "J'ai joué beaucoup, mais en fait je ne suis pas un grand perdant. [Je ne me suis jamais mis en danger], j'ai parfois gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup". Curieux, le présentateur phare de la Huit tente d'en savoir plus : "C'est quoi votre plus gros gain, dîtes la vérité ?" Benjamin Castaldi lâche : "750 000 euros". Une somme gagnée à "la roulette" qui n'a pas manqué de provoquer l'étonnement auprès de ses camarades.

Il continue son histoire : "J'ai vu le fameux voile noir qu'on met au casino quand la banque saute. Ils ont tiré le voile et ils ont fermé la table. Je suis parti avec un petit polochon et il y avait plein de billets dedans". Si la fine bande s'est montrée surprise par les gains de l'animateur de 49 ans, ce qu'il en a fait n'a pas manqué de les choquer. "J'ai fait une belle soirée et on s'est bien amusés avec mes amis !"

Par C.F.