Benjamin Castaldi : sa femme Aurore émeut Instagram avec une belle preuve d’amour

Depuis plus de quatre ans, Benjamin Castaldi file le parfait amour avec une dénommée Aurore Aleman. Cette dernière a rencontré Benjamin Castaldi lorsqu’elle travaillait en tant que directrice d’audition chez Endemol, société de production de l’émission "Secret Story". Le 27 août 2017, Benjamin Castaldi et Aurore se disent ‘oui’ devant un parterre d’invités. Trois ans plus tard, jour pour jour, Aurore Castaldi accouche d’un petit garçon prénommé Gabriel. Depuis presque trois mois maintenant, le petit garçon fait le bonheur de ses parents. Régulièrement, Benjamin Castaldi et sa femme Aurore partagent de tendres moments avec leur bébé sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas tout ce que le couple partage avec ses abonnés.

"Tellement d'amour"

Lundi 16 novembre 2020, Aurore Castaldi a publié sur son compte Instagram un tatouage sur son bras. La lettre "B" pour Benjamin. Une belle preuve d’amour pour son mari qui a beaucoup ému les internautes. "Tellement d'amour", "Gravé à jamais", "Vous formez un magnifique couple", "Belle preuve d'amour", "L'amour ce n'est pas des preuves mais des actes d'amour", "C'est mignon", peut-on lire dans les commentaires. Ce n’est pas la première fois qu’Aurore Castaldi affiche son amour pour son mari. Sur le plateau de "Touche pas à mon poste" en février dernier, à l’occasion de la Saint-Valentin, Aurore Castaldi avait déjà fait une belle déclaration d'amour à son homme : "Je voulais te dire que je t'aime très très fort et que c'est toujours un bonheur de se réveiller à tes côtés le matin, mon petit soleil. Donc ta petite femme t'aime très fort, et revient très vite. Bisous." Un tendre message qui avait beaucoup ému Benjamin Castaldi.

Par Matilde A.