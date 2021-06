Benjamin Castaldi : sa femme Aurore inconsciente et hospitalisée après avoir contracté la Covid-19

La Covid-19 n'épargne personne. Benjamin Castaldi peut en témoigner. Le chroniqueur de Cyril Hanouna et sa famille ont été durement touchés par un variant du virus venu de Chine. Raison pour laquelle Benjamin Castaldi s'était absenté de l'antenne de C8 pendant plusieurs jours. Bernard Montiel l'avait alors remplacé au pied levé à l'animation du "6 à 7", émission diffusée juste avant "Touche pas à mon poste" sur C8. Aujourd'hui guéri, Benjamin Castaldi a vécu une expérience traumatisante de la Covid-19. Plusieurs membres de sa famille ont été touchés par le virus, même son fils Gabriel âgé de 9 mois. "Je peux vous dire que le variant anglais quand il débarque, il ne repart pas tant qu'il n'a pas plombé toute la famille", avait-il expliqué dans son émission "Le 6 à 7 avec Casta". Il est arrivé avec ma fille (celle de sa femme, NDLR), il a pris ma femme, puis moi, puis il a pris le bébé... Je peux vous dire que ça met un coup derrière la tête".

"J'ai vu partir ma femme inconsciente et emmenée par le Samu"

Le fils de Jean-Pierre Castaldi a également témoigné ce mercredi 2 juin 2021 sur le plateau de TPMP. "J'ai vécu le Covid il n'y a pas très longtemps d'une façon dramatique ! Je l'ai eu mais surtout j'ai vu partir ma femme inconsciente et emmenée par le Samu. Donc je peux dire que j'étais un peu énervé sur le sujet", a-t-il commencé. L'ancien animateur de "Secret Story" (TF1) a tenu à rappeler que malgré la réouverture des terrasses de restaurants, la Covid-19 n'a pas disparu pour autant. "Je pense qu'il faut faire vraiment attention. Quand on voit ce qu'il se passe à Paris, quand on voit les terrasses, il n'y a aucune distance, pas de masques et c'est normal, ça fait 18 mois qu'on est enfermé donc je comprends que les gens veuillent sortir. Moi le premier, j'ai été en terrasse. Mais vu que j'ai été vacciné et que j'ai eu le Covid, peut-être que je suis un peu à l'abri", a affirmé Benjamin Castaldi. Pour rappel, le chroniqueur de Cyril Hanouna avait reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca, mais a tout de même contracté la Covid-19.

Par Matilde A.