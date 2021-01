Benjamin Castaldi : sa réaction quand il a su que son fils intégrait une télé-réalité

Ce vendredi, W9 diffusera un nouvel épisode des "Princes et des Princesses de l'amour". Une émission qui cartonne auprès des téléspectateurs. Le principe est simple, plusieurs candidats viennent rencontrer lesdits princes et princesses pour tenter de rencontrer le grand amour. Et dans cet épisode, une nouvelle tête fera son apparition, Simon. Un physique encore peu connu du grand public, mais un nom de famille très célèbre. Et pour cause, Simon n'est autre que le fils de Benjamin Castaldi. Et il semblerait que les médias soient une affaire de famille. Son grand frère, Julien a déjà une expérience dans la télé puisqu'il a intégré la bande du Mad Mag sur NRJ12 en 2017.

"tu es celui qui peut le mieux percer"

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, le fils de Benjamin Castaldi s'est confié sur cette nouvelle expérience. "J’ai fait des live sur Instagram qui m'ont permis d'avoir un peu de visibilité sur les réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu des propositions de W9 et de TFX pour participer à leur télé-réalité".

Mais évidemment, avant d'accepter, le jeune homme de vingt ans a eu quelques "réflexions et discussions" avec ses parents. Et le chroniqueur de TPMP l'a tout de suite suivi dans cette nouvelle aventure : "Il m’a dit 'Tu peux faire un truc dans ce métier, t’es beau gosse, tu as de la gueule, tu es drôle. Je suis sûr que de mes trois fils, tu es celui qui peut le mieux percer".

Sa mère Valérie Sapienza a été plus difficile à convaincre. "Elle a été un peu plus compliquée à convaincre. Elle n'est pas du tout dans le milieu donc elle avait un peu peur pour moi. Mais on en a beaucoup parlé et elle a finalement accepté".

Par J.F.