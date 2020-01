Benjamin Castaldi s'emporte contre Matthieu Delormeau dans TPMP

Décidément, en ce moment, l'ambiance est électrique sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste." La faute sûrement aux débats très enflammés qui s'y tiennent chaque soir. Mercredi 22 janvier, le "Quart d'heure sans filtre" portait sur le thème des paparazzis. Vont-ils trop loin ? Autour de la table de l'émission de Cyril Hanouna, deux camps se sont très vite formés. D'un côté, Matthieu Delormeau, Isabelle Morini-Bosc, Jean-Michel Maire et Gilles Verdez ont tenu à défendre cette profession très souvent décriée. De l'autre, Benjamin Castaldi, Maxime Guény et Kelly Vedovelli ont quant à eux fustigé les méthodes de certains paparazzis. Et pour justifier sa prise de positions, Benjamin Castaldi est revenu sur un souvenir marquant, survenu à l'époque où il était en couple avec Flavie Flament.

"T'es c** !"

"J'étais avec Flavie sur la plage, et je jouais avec mon fils Enzo. Je l'ai pris par le pied. Et comme avant, on avait bu un verre de rosé, ils ont assimilé les deux en disant 'Il est tellement bourré qu'il fait du mal à son enfant'" a expliqué le chroniqueur, qui a confié que cette une de magazine lui avait fait "un mal de chien". Face à lui, c'est avec toute l'insolence qui le caractérise tant que Matthieu Delormeau a réagi : "Non mais tu dis que tu venais de boire et que tu tenais ton fils comme ça !" s'est-il insurgé. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de Benjamin Castaldi : "T'es c** ou tu le fais exprès ? Non mais qu'est-ce que je viens de te dire ? Parfois tu vas trop loin, je te le dis ! Ça te fait rire ?!" a-t-il lancé à son camarade. Matthieu Delormeau, remis à sa place, a eu bien du mal à contenir ses rires. Ce qui a finalement détendu l'atmosphère. Ouf !

