Benjamin Castaldi : ses conseils tout en humour concernant le port du masque

Depuis plusieurs mois, le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus. L’arrivée du virus en France a bousculé le quotidien des Français. Pendant deux mois une mesure de confinement a dû être respectée et des gestes sanitaires adoptés. Parmi eux, le port du masque. Mais les consignes diffèrent en fonction des villes, dans certaines il est devenu obligatoire, dans d’autres il concerne des rues, il faut le porter dans les espaces clos, dans les extérieurs restreints… Les règles sur le port du masque évoluent régulièrement. De quoi s’y perdre. Benjamin Castaldi a décidé de traiter le sujet avec humour dans une vidéo postée sur son compte Instagram lundi 17 août. Et c’est depuis sa maison qu’il a partagé sa vidéo intitulée "Perso je ne sais plus où porter mon maque…"

L’animateur teste différentes pièces de sa maison et c’est très drôle

Pour commencer, Benjamin Castaldi est dans sa cuisine et il s’adresse à ses abonnés : "Je vais tenter d’appliquer les consignes gouvernementales pour le port du masque. Alors dans la cuisine c’est obligatoire, espace restreint". Puis les internautes le retrouvent sans masque, "Dans le salon, espace plus ouvert, le masque c’est non". Enfin, l’ancien animateur de TF1 qui va bientôt devenir papa pour la quatrième fois se rend dans…ses toilettes ! Et c’est assis sur la cuvette avec le masque sur le visage qu’il déclare en rigolant : "Donc en revanche, là c’est indispensable !" Une dose de bonne humeur qui a bien fait rire ses abonnés en commentaires, "J’adore", "Enorme", "Tellement vrai", "Merci pour ce conseil", "Tu me régales"…

Par Non Stop People TV