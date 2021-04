Benjamin Castaldi : ses grosses complications après son opération des yeux 

Depuis le 29 mars, Benjamin Castaldi porte des lunettes sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Le chroniqueur de TPMP avait confié ce jour-là à Cyril Hanouna qu'il avait subi une opération des paupières : "En fait, j'avais un problème, je ne voyais plus. Les paupières tombaient. Ce n'était pas de l'esthétique, c'était de l'ophtalmologie. Je ne voyais plus... Ça n'a plus rien à voir... Ça va aller mieux, là on n'est qu'à trois semaines. D'ici un petit mois ça va aller". Et l'animateur n'avait pas hésité à faire part de son inquiétude : "Je suis très inquiet pour toi. Sans rigoler hein, je te le dis ! Franchement".

"je m'en sors toujours pas"

Et il semblerait qu'il y avait de quoi s'inquiéter. En effet, un mois après Benjamin Castaldi n'est toujours pas tiré d'affaire. Le 22 avril dernier déjà, il avait fait part de son inquiétude sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste : "Ca a gonflé un peu aujourd'hui" avait-il révélé, ce qui avait fait réagir Cyril Hanouna : "Regardez Castaldi… Je crois que l’opération a loupé. Sur la tête de ma mère, frère, autant avant on voyait un peu tes yeux, là c’est terminé. Sur la tête de ma mère, maintenant il a des yeux mon frère… Si vous dessinez Castaldi, vous faites juste un trait" déclarait-il, non sans humour.

Mais Benjamin Castaldi commence à rire jaune. Et pour cause, il a dévoilé ses yeux ce jeudi 29 avril sur le plateau de sa nouvelle émission "6 à 7 avec Casta" et l'ancien animateur de Secret Story a déploré le fait que cela n'était toujours pas rentré dans l'ordre. Toujours avec ses lunettes, il a expliqué qu'il avait un œdème toujours très important : "Je ne m'en sors toujours pas, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre rapidement" a-t-il déclaré, visiblement dépité.

