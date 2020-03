Benjamin Castaldi : ses touchantes confidences sur le fils qu’il a eu avec Flavie Flament

Benjamin Castaldi était l'invité du podcast "Parents d'abord" de Télé Loisirs. Il s'est confié sur son quotidien de papa. Il est le père de trois fils, Julien et Simon nés de sa première union avec Valérie Sapienza et Enzo qu'il a eu avec Flavie Flament. Avec cette dernière, ils se marient en septembre 2002 et se séparent en décembre 2006. Celui qui est chroniqueur dans "Touche pas à mon poste" s'est confié dans le podcast sur ses relations avec Flavie Flament et révèle qu'il y a eu des tensions. "Avec Flavie on est en bons termes. Ça reste des relations tendues, mais qui se sont un peu apaisées. Il y a toujours des sujets qui fâchent, liés au passé". Divorcé à trois reprises, il explique que c'est avec sa première femme qu'il garde les meilleurs rapports. Mais avec l'animatrice ils ont toujours tenu à préserver leur fils Enzo.

"Enzo a été globalement protégé"

"Avec Flavie finalement on est resté mariés cinq ans, ça a été rapide. Mais même quand c'était tendu, on a toujours été d'une seule et même voix concernant l'éducation d'Enzo. Il a été globalement protégé". Puis celui qui s'est mis nu pour la bonne cause sur le plateau de TPMP explique que son benjamin vit désormais chez lui. "Enzo, avant, je l'avais un week-end sur deux. Maintenant je l'ai tout le temps, il va chez sa mère un week-end sur deux. Je vais vous faire une confidence, c'est un choix de mon fils qui a eu envie de vivre chez son père après avoir vécu longtemps avec sa mère. Il n'y a bien sûr aucun problème entre les deux. Flavie l'a très bien pris. Elle m'a appelé, elle était émue". Benjamin Castaldi file aujourd'hui le parfait amour avec sa quatrième femme, Aurore.

Par Non Stop People TV