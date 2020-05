Benjamin Castaldi : son anecdote écœurante du temps où il était restaurateur

Depuis le début des mesures de confinement, les cafés, bars et restaurants sont fermés. Mercredi 6 mai, dans la dernière de "Ce soir chez Baba", Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs ont évoqué un numéro de 90’ Enquête qui revenait sur les arnaques en cuisine. L’occasion pour Sophie Coste d’évoquer ses souvenirs de serveuse lorsqu’elle était étudiante. "Quand j’avais des réflexions désagréables des clients, je retournais en cuisine et leur deuxième plat en général je faisais des trucs un peu dégueulasses dedans". Si cette confidence a choqué les chroniqueurs et l’animateur, Benjamin Castaldi a raconté une anecdote sur son passé de restaurateur et elle est plutôt écœurante…

Une CONFIDENCE qui scandalise

Avant de faire de la télévision et de devenir chroniqueur dans la bande de Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi a eu d’autres vies. Il a notamment été restaurateur. Celui qui a poussé un coup de gueule sur la durée de la condamnation de Christian Quesada s’est confié sur cette ancienne activité mercredi 6 mai et c’est assez dégoûtant… "Il y a très longtemps, dans une autre vie, j’avais un restaurant de livraison à domicile. Quand on avait du poulet qui était un peu passé, un peu vert, on le passait au vinaigre blanc et du coup le poulet devient tout blanc et il ne sent plus mauvais. Et on le cuit et on le sert aux gens". Une confidence qui a scandalisé les autres chroniqueurs. Valérie Benaïm a notamment jugé cette pratique "honteuse". Loin de vouloir se trouver des excuses, Benjamin Castaldi a simplement rappelé que cet épisode remontait à bien longtemps.

