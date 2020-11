Benjamin Castaldi : son fils bientôt dans une télé-réalité, l'a-t-il encouragé à y participer ? (Exclu vidéo)

Jacques Sanchez avait pour invité mercredi 25 novembre dans son émission "Face aux médias" Benjamin Castaldi. Le chroniqueur de Cyril Hanouna a fait de nombreuses confidences sur son fils Simon, qui aurait été selon lui une "victime collatérale" de la fin de son histoire avec Flavie Flament : "Celui qui a le plus morflé, franchement, c’est Simon, qui est le deuxième et qui est la victime collatérale de mon histoire avec Flavie Flament parce que j’ai quitté sa mère, il avait 9 mois. Je suis vraiment parti comme un voleur comme on dit, par amour, pour vivre mon histoire. Et c’est vrai que tout ça emporté dans un torrent médiatique et tout ça... C’est vrai que lui, le pauvre, son papa il l’a pas, on va être honnête, il l’a pas beaucoup vu. Mais là, je me rattrape parce qu'il est avec moi depuis 5 ans".

Son fils bientôt dans les Princes de l’amour

Benjamin Castaldi est également revenu sur le fait que son fils Simon va bientôt apparaître dans la télé-réalité "Les Princes de l’amour" : "Il va être dans une télé-réalité très prochainement. Il s’est lancé dans ce très beau métier d’influenceur donc? il est très bien dans sa vie". Jacques Sanchez a voulu savoir si Simon a été influencé par son père Benjamin Castaldi. Ce à quoi ce dernier a répondu : "Pas du tout, ce n'est pas du tout moi. Il a 20 ans, il est beau gosse, il fait 1m85, il est musclé (…) Il voit plein de jeunes (...) Ça me choque pas toutes ces personnes qui font du pognon avec leur notoriété. Les réseaux, c’est l’ère du temps. D’abord, ce sont des travailleurs, ils sont loin d’être débiles, ils jouent aux cons, mais ils sont loin d’être bêtes. Donc c’est très bien. Après ça s’entretient, il faut travailler. S’il fait que des posts et qu’il ne fait rien d’autres, ça ne durera qu’un temps. Maintenant s'il est malin, il pourra faire d’autres choses".

Par Alexia Felix