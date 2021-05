Benjamin Castaldi : Son fils Simon attaqué et harcelé sur la Toile, il raconte

Simon Castaldi a fait son arrivée dans le monde de la télé-réalité en 2021. Le fils de Benjamin Castaldi, âgé de 20 ans, a tout d’abord participé à l’émission "Princes et Princesses de l’amour", avant de rejoindre le casting de "Objectif Reste du Monde". Mais alors qu’il pensait vivre enfin son rêve, Simon Castaldi a révélé qu’il était devenu la cible des internautes : "C'est une mentalité un peu bobo gauchiste française, que tous les Français n'ont pas mais que beaucoup ont dans la tête. Depuis que je suis petit, je suis attaqué et harcelé plein de fois", a expliqué le jeune homme ce mardi 18 mai dans une story sur Instagram.

"ça ne me touche pas"

Selon Simon Castaldi, ce serait son nom de famille qui pousserait les internautes à se montrer virulent à son encontre : "Je ne peux pas le renier, c'est mon nom de famille, c'est comme ça. Maintenant, les gens n'ont pas vécu ma vie et ne savent pas ce que ça fait d'être qui je suis". Mais malgré les attaques, le fils de Benjamin Castaldi a décidé de ne pas se laisser atteindre : "Je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de jaloux et je me fais beaucoup critiquer. Mais ça ne me touche pas, ça me fait plus rire qu'autre chose. Les gens qui parlent comme ça sont des jaloux ou des gens qui n'essaient même pas de se mettre à la place des gens".

Par Alexia Felix