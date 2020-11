Benjamin Castaldi : son fils Simon "victime collatérale" de son histoire avec Flavie Flament (Exclu vidéo)

Benjamin Castaldi a fait de nouvelles confidences sur ses enfants. Mercredi 25 novembre, le chroniqueur de Cyril Hanouna a répondu aux questions de Jacques Sanchez dans l’émission "Face aux médias". Et alors qu’il évoquait sa relation passée avec Flavie Flament, Benjamin Castaldi a révélé que selon lui, son fils Simon a été une "victime collatérale" de la fin de son histoire avec l’animatrice : "J’adore les enfants. Celui qui a le plus morflé, franchement, c’est Simon, qui est le deuxième et qui est la victime collatérale de mon histoire avec Flavie Flament parce que j’ai quitté sa mère, il avait 9 mois. Je suis vraiment parti comme un voleur comme on dit, par amour, pour vivre mon histoire. Et c’est vrai que tout ça emporté dans un torrent médiatique et tout ça... C’est vrai que lui, le pauvre, son papa il l’a pas, on va être honnête, il l’a pas beaucoup vu. Mais là, je me rattrape parce qu'il est avec moi depuis 5 ans".

Les confidences de Benjamin Castaldi

Benjamin Castaldi avait déjà fait des confidences sur ses enfants en mars dernier dans le podcast "Parents d’abord". L’ancien animateur du Loft avait évoqué ses fils avec émotion : "Je leur ai demandé pardon de ne pas avoir été assez présent. J'ai quitté ma première femme quand Simon avait 9 mois. Ce sont des choix très égoïstes, on ne va pas se mentir. Quand j'ai rencontré Flavie Flament, ça a été un tourbillon médiatique et familial. À l'époque du Loft, ça a été un enfer pour eux. Ce n'est pas que j'étais dans les feux de la rampe, c'est que j'avais deux gardes du corps ! C'était monstrueux. C'est compliqué quand vous êtes affublé de deux gardes du corps. Je bossais comme un âne à l'époque. J'avais la radio l'après-midi, l'émission le soir, le prime une fois par semaine. À ce moment-là, il n'y a de la place pour personne. À cette époque, c'était compliqué".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" sur Non Stop People.

Par Alexia Felix