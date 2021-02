Benjamin Castaldi : son grand regret concernant Loana

Le 4 février dernier est sorti le livre "Sexisme Story" sur la première grande candidate de télé-réalité, Loana. La jeune femme avait accepté de se confier à coeur ouvert sur ses différentes addictions. "Dès 10 heures du matin, je prenais deux traits. C’était devenu ma nourriture principale. Une prise de drogue massive, qui a entraîné de gros trous de mémoire" en plus "d'un litre de whisky par jour". Des déclarations qui font froid dans le dos. Invité au micro de "On refait la télé" sur RTL, Benjamin Castaldi a accepté de revenir sur ces déclarations. Et selon lui, le problème vient de Loft Story et de cette soudaine notoriété. "Loana est une victime collatérale. Après c’est toujours pareil on met le pied à l’étrier à des jeunes, s'ils ne savent pas monter à cheval c’est pas notre faute. Mais je trouve qu’on ne l’a pas aidée suffisamment ça c’est sûr".

"Loana est une victime collatérale"

Le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste est persuadé que la descente aux enfers de Loana est due à son entourage : "Loana était très mal entourée, je pense que dans ce métier vous avez de vilaines tentations qui sont essentiellement la came et la fête et l’alcool, si vous faites un détour par ces chemins-là si vous n’êtes pas entouré parfois vous n’en revenez pas et Loana est tombée la tête la première dedans".

Avant de conclure avec un certain regret : "Elle étant la première ça a quand même permis a beaucoup de gens de gagner beaucoup d’argent, on aurait pu avoir un peu plus de compassion pour elle. Moi le premier d’ailleurs, pour le coup je suis ni producteur ni rien donc ce n’est pas ma faute".

Par J.F.