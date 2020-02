Benjamin Castaldi victime d’une très grosse arnaque n'a "plus rien"

En ce moment, Benjamin Castaldi n’est pas avare de confidences sur le plateau de TPMP. Mardi 4 février, il a expliqué pourquoi il était jaloux de Cyril Hanouna et pourquoi il avait refusé au début de venir dans l’émission TPMP. Il « avait de l’égo » et ne voulait pas faire le pitre en tant que chroniqueur. Finalement, les choses se sont apaisées entre les deux hommes et Benjamin Castaldi a intégré l’équipe de l’émission. Récemment, il a aussi parlé de l’alcoolisme de sa grand-mère, Simone Signoret. « On a vécu avec ma grand-mère, à un moment donné, on remplaçait le whisky, la moitié, par de l'eau. Et elle ne s'en rendait même plus compte", a-t-il raconté.

Un investissement foireux… à Tulle

Ce mercredi 5 février, il est revenu sur une arnaque dont il a été victime. C’était en 2003. "J’ai acheté un immeuble d’une vingtaine d’appartements. J’avais investi une certaine somme d’argent dedans et en fait l’immeuble que je pensais avoir acheté et que je pensais être un immeuble en bonne et due forme. Ça m’a coûté une fortune. Quinze ans après, il ne vaut rien, on n’arrive pas à le vendre et surtout j’ai dû payer un crédit", explique Benjamin Castaldi.

Ce qui est pour le moins inattendu, c’est la ville dans laquelle se trouve cet immeuble. En effet, Benjamin Castaldi aurait pu investir à Bordeaux, Montpellier, les grosses métropoles ou encore en bord de mer où l’on est quasiment sûr de louer son bien. Mais non. Il a investi… à Tulle ! Une charmante petite bourgade de 15 000 habitants située en Corrèze, non loin de Brive. Il n’est pas tout seul dans cette galère, pour acheter l’immeuble, il a investi aux côtés de footballeurs. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Entre-temps l’immeuble a été saisi et Benjamin Castaldi… n’a plus rien ! "Je suis toujours en procès. Je n'ai plus rien, que des dettes", conclut le chroniqueur dépité.

