Bernadette Chirac : les dernières nouvelles sur son état de santé dévoilées (Exclu vidéo)

Jacques Sanchez est de retour sur Non Stop People aux commandes de son émission "Que sont-ils devenus ?" diffusée sur Non Stop People. Pour ce nouveau numéro, le présentateur a reçu Agnès Vincent-Deray, la femme du réalisateur Jacques Deray, décédé à l'âge de 74 ans en août dernier. Ce dernier a collaboré avec de grands acteurs français, notamment avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo.

Dans cet entretien, Agnès Vincent-Deray est revenue sur sa rencontre avec Bernadette Chirac, à qui elle a consacré un reportage diffusé sur France 3. "J'ai connu Bernadette Chirac - que je ne connaissais pas du tout - sur le Tour de France. Je me rappellerai toujours notre rencontre, c'est à l'Elysée. Elle invite tous les gens qui travaillent sur le Tour de la France, car il va pour la première fois - à sa demande - s'arrêter en Corrèze. Je déjeune avec tous mes copains ou gens des sports que je ne connaissais pas. Elle ne fait que me parler, car je suis la seule qui fait tout sur le Tour de France, sauf du vélo. Je fais de la découverte du pays, de la région. Puis on se revoit (...) On est devenu très amies", a-t-elle dit.

"Elle a eu quand même deux grands chocs"

Dans la suite de cet échange, Jacques Sanchez a voulu savoir si Agnès Vincent-Deray a eu récemment des nouvelles de Bernadette Chirac. "J'ai de ses nouvelles", a confié Agnès Vincent-Deray. Et de poursuivre : "Malheureusement, je ne la vois plus parce qu'elle n'est pas au mieux de sa forme. Mais ce n'est pas dit qu'après cet épisode Covid, je ne la revois pas". Et sa santé ? "Elle va plutôt mieux là. Elle a eu quand même deux grands chocs, sa fille Laurence et le président, c'est beaucoup pour une seule femme", a-t-elle répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Que sont-ils devenus ?" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV