Bernard de La Villardière atteint du coronavirus : il a contaminé son entourage

Le coronavirus est un ennemi invisible qui reste extrêmement contagieux. Le monde entier est atteint par cette pandémie et le nombre de morts ne cesse d'augmenter de jour en jour. Le Covid-19 n'épargne personne. Célébrités, hommes politiques, membres des familles royales... le virus s'est propagé à une vitesse incroyable. D'ailleurs, Boris Johnson atteint du coronavirus, a été admis en soins intensifs. Le confinement est donc l'une des seules armes pour lutter contre la propagation de cette terrible maladie. Bernard de La Villardière regrette d'ailleurs de ne pas avoir pris cette mesure plus tôt. Fin janvier, le présentateur phare de M6 présentait tous les symptômes du coronavirus mais il a continué à aller travailler et à voir ses proches et s'est ainsi qu'il a contaminé une bonne partie de son entourage...

"je n'ai pas pris les précautions d'usage à mon retour"

Même s'il n'avait pas réalisé le test pour dépister la présence du virus, le présentateur de 62 ans est à présent persuadé d'avoir attrapé le coronavirus. Bernard de La Villardière s'est confié dans les colonnes du Figaro et a révélé : "Je crois avoir attrapé le Covid-19 à la fin du mois de janvier, à l'occasion d'un tournage en Russie. Outre la perte de goût et un gros coup de fatigue, j'ai développé de la fièvre et une sale toux pendant une bonne douzaine de jours. Comme je ne savais pas que c'était ce virus, je n'ai pas pris les précautions d'usage à mon retour et j'ai malheureusement contaminé la moitié des gens qui travaillent avec moi.". Il a par la suite ajouté : "Je me console de ma légèreté en me disant que nous sommes immunisés. Mais je reste évidemment inquiet pour mes proches, pour les Français, et aussi pour l'Afrique qui, pour des raisons économiques et culturelles, a du mal à imposer un confinement strict.". Le confinement est essentiel et peut sauver des vies !

Par Solène Sab