Bernard de La Villardière et sa femme Anne : Ses adorables confidences sur leur rencontre

Bernard de La Villardière possède une belle carrière à son actif. Journaliste de renom, il est depuis quinze ans à la tête d'"Enquête Exclusive", qui continue de faire de belles audiences sur M6. Cette émission, aux sujets d'investigation divers, passionne les téléspectateurs. Néanmoins, les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste", notamment Gilles Verdez, n'hésitent pas à clasher "Enquête Exclusive". D'ailleurs, Bernard de La Villardière a réussi à faire condamner le chroniqueurs de Cyril Hanouna pour diffamation. Malgré tout, l'émission possède encore un bel avenir devant elle et Bernard de La Villardière peut compter sur le soutien sans faille de son épouse, Anne de Savignac. Depuis toujours, elle l'épaule au quotidien et croit en lui, même à une époque où ses parents étaient réticents concernant son avenir dans le journalisme.

"Elle est trop jolie pour moi"

Dans le podcast "Parents d'abord", de Télé Loisirs, le journaliste d'investigation a fait de nombreuses confidences sur son passé à l'époque où il doutait encore de son avenir. "J'étais en échec universitaire. J'avais fait une école de commerce dont je m'étais fait virer au bout de deux ans. Je m'étais inscrit en fac de droit pour justement faire du journalisme", a-t-il d'abord révélé, avant de poursuivre : "Au départ, mes parents ne voulaient pas du tout me financer une école de journalisme, car ils ne croyaient pas en ce métier. Ils avaient peur de sa réalité économique. Ils se disaient que c'était un métier compliqué." Cependant, Bernard de La Villardière a réussi à leur prouver le contraire.

"Elle est inaccessible"

Par ailleurs, le journaliste a également fait de tendres confidences sur sa rencontre avec son épouse Anne. "Je devais avoir dix-sept ou dix-huit ans. C'était lors d'une fête à la campagne chez des amis", a-t-il démarré avant de poursuivre : "Je l'ai regardée de loin en me disant : 'Cette fille, elle est trop jolie pour moi, elle est inaccessible…' Il se trouve que quelque temps plus tard, je l'ai croisée et on a fait partie d'une même bande de copains." Cependant, au fur et à mesure, l'amitié s'est peu à peu transformée en amour. "Et puis un jour, à la faveur d'une fête et d'un slow un peu plus engagé que les précédents, voilà… J'avais 22 ans", a-t-il timidement conclu. Une belle histoire d'amour qui dure et qui leur a permis d'être les heureux parents de quatre enfants.

Par Solène Sab