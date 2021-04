Bernard de la Villardière prêt à arrêter "Enquête Exclusive" ? Il évoque le nom de son remplaçant

Depuis 2005, Bernard de la Villardière est aux commandes de l’émission "Enquête Exclusive" sur M6. Après 16 saisons et plus de 500 épisodes, le programme diffusé le dimanche soir est devenu culte… même si le présentateur est aujourd’hui obligé de vivre sous protection policière. Bernard de la Villardière fait en effet partie d’une liste de journalistes à abattre par l’un des recruteurs de Daech après avoir réalisé plusieurs reportages sur l’organisation terroriste.

Pour autant, le célèbre journaliste ne semble pas motivé à prendre sa retraite ! Et il n’a pas manqué de l’expliquer ce samedi 17 avril 2021 au micro de Jade et Eric Dussart, dans l’émission "On refait la télé". Bernard de la Villardière s’est exprimé au sujet d’une rumeur qui dit qu’il aurait fixé sa date de départ de l’émission : "J’en ai fixé plusieurs que je n’ai pas tenues, mais l’idée est fixée dans ma tête. Parce que je pense qu’il vaut mieux se retirer plutôt que de recevoir un coup de pied dans le derrière […] il y a cinq, six ans déjà, je me disais : ‘bon, quand j’aurai soixante ans dans trois, quatre ans, j’arrêterai’. Et puis aujourd’hui il m’arrive de partir en me disant : ‘bon, encore un avion, encore des nuits d’hôtel, le décalage horaire, etc.'".

Le nom de son remplaçant évoqué

À 63 ans, le journaliste a en effet un rythme de vie à cent à l’heure. "Oui, mais c’est tellement excitant, lui rétorque immédiatement Bernard de la Villiardière. Les rencontres que je fais sont tellement extraordinaires, que ce soit en France ou à l’étranger, que je trouve que c’est la plus belle des récompenses." a-t-il répondu à Eric Dussart.

Et s’il n’est pas prêt à décrocher, Bernard de la Villardière continue de songer à une éventuelle reconversion. Le journaliste souhaiterait en revanche que l’émission se poursuive après son départ… et pourquoi pas avec son fils Marc à la présentation. "J’aimerais bien, mais je crois qu’il a envie de rester derrière la caméra !" a lancé Bernard de la Villardière.

Par E.S.