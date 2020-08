Bernard-Henri Lévy : son coup de gueule après sa photo polémique

Le philosophe français Bernard-Henri Lévy est au cœur d’une nouvelle polémique. Déjà visé par une enquête suite à son dernier voyage en Lybie le 25 juillet dernier, il répond cette fois à un autre buzz concernant une photo de lui. Depuis le 20 août dernier, un cliché est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il montre Bernard-Henri Lévy prendre la pose entouré de Kurdes. Si rien ne semble anormal, le mari d’Arielle Dombasle, au centre, est sur la pointe des pieds. Rapidement, les internautes s’indignent et livrent leur interprétation de cette image. Selon eux, le philosophe démontre qu’il est plus grand et supérieur aux personnes qui l’accompagnent. Ce jeudi 27 août, Bernard-Henri Lévy a tenu à faire taire les critiques.

Il détaille le contexte de la photo

Alors qu’il condamne la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, Bernard-Henri Lévy se défend vis-à-vis des accusations des internautes. Sur son compte Instagram, il publie une photo de la même série et explique le contexte : "C’est marrant Twitter. Je suis à Cannes il y a quatre ans. En train d’appeler les camarades avec qui j’ai tourné Peshmerga, et que cache la haie des journalistes, à me rejoindre pour le traditionnel photo call. Et que conclut Mr Buzz ? Que BHL 1m84 à l’état civil veut se faire plus grand que les Kurdes". Sur le cliché, les internautes peuvent voir Bernard-Henri Lévy sur la pointe des pieds tentant de faire signe à quelqu’un.

La polémique a visiblement énervé le philosophe. Ce dernier fait part de sa colère dans la conclusion de sa publication. "La prochaine fois, si je me mets le doigt dans le nez, on dira quoi ? Que je récupère une boule de cyanure ? Où que j’envoie un message codé au Mossad ?"

