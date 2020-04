Bernard Le Coq : qui est Martine sa femme depuis 47 ans ?

Personnage incontournable de la série "Une famille formidable" sur TF1, Bernard Le Coq est une figure bien connue des téléspectateurs. Il sera ce mercredi 8 avril dans le téléfilm dramatique inédit "Vivre sans eux" sur France 2 à partir de 21h05. Il y campe le rôle de Martin Calbert, un homme qui ne parle plus à son fils depuis 11 ans. Mais quand ce dernier l’invite dans sa grande maison, le père accepte. Seul problème : à son arrivée la demeure est occupée par de nouveaux propriétaires. Martin Calbert se lance alors à la recherche de son fils avec l’aide d’Adèle qui, elle, recherche son père… A 69 ans, Bernard Le Coq a une carrière bien remplie. Mais celui qui a donné la réplique à Anny Duperey pendant plus de 20 ans est également très heureux en amour.

Il livre ses secrets pour un couple qui dure

Cela fait 47 ans que Bernard Le Coq et sa femme Martine, sexologue de formation, s’aiment. L’acteur s’est confié sur cette histoire d’amour au magazine Gala. Il raconte que le confinement avec celle qui partage sa vie se passe très bien. "Nous avons la chance de bien nous entendre ! On est assez philosophes, on s’engueule parfois et très vite on s’arrête. Mais nous ne formons pas du tout un couple de convention. Sinon ça ferait longtemps que nous serions séparés. Or cela fait 47 ans que nous sommes ensemble !" Pour vivre une histoire d'amour pendant tant d’années, Bernard Le Coq a quelques secrets : "Il faut pour cela beaucoup de patience, s’aimer beaucoup, se pardonner beaucoup, s’aider, d’admirer. Tout un tas de paramètres qui font que ça tient".

Par Non Stop People TV