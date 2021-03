Bernard Mabille : combien il a perdu d'argent à cause de la crise sanitaire (Exclu vidéo)

Chaque week-end, Mickaël Dorian est aux commandes de son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. Depuis la rentrée 2020, l'animateur a reçu de nombreuses personnalités. La semaine dernière, c'est avec Florian Gazan qu'il s'est entretenu. Un entretien pendant lequel l'humoriste des "Grosses têtes" est revenu sur ses 17 années de collaboration avec Jean-Luc Delarue. "C'était une relation particulière car il était à la fois mon patron, un pote, un grand frère (...) Tout ça se mêlait. On avait une relation très intense, je pense très sincère. Il avait un caractère très fort (...) Il fonctionnait vraiment en dents de scie, capable d'être de très, très mauvaise foi et très chiant et capable d'être absolument adorable et généreux avec ses collaborateurs", disait-il.

Il s'était aussi confié sur l'un des plus grands regrets de sa vie le concernant : ne pas avoir pu le revoir quelques semaines avant sa disparition, expliquant qu'avec l'entourage qu'il avait durant cette période, il a été très compliqué de l'approcher. "J'ai essayé de le voir, mais c'était compliqué, il était déjà très malade, puis l'entourage, ça n'était pas simple de rentrer en relation avec lui, pourtant j'avais les contacts. Ça aurait pu se faire, mais il est parti trop vite, ça reste quand même un grand gâchis car mourir à cet âge-là, ce n'est quand même pas normal", concluait-il.

"C'est comme si on m'avait braqué un an d'économies..."

Ce week-end, Mickaël Dorian s'est entretenu avec Bernard Mabille dans "Good Morning Week-End". Dans un premier temps, l'humoriste est revenu sur la crise sanitaire qui l'a empêché de monter sur scène depuis maintenant un an. "On nous a volés un an. Ce qui me fait mal, c'est pour tout le monde pareil, puisqu'on n'a pas le droit de travailler, ce qui me fait mal, je me dis, c'est de l'argent que j'aurais pu perdre au casino, aux courses (...) je ne sais pas. J'avais une vie tranquille, de père de famille. C'est comme si on m'avait braqué un an d'économies", a-t-il commencé.

Combien a-t-il perdu en un an ? "Plusieurs centaines de milliers d'euros", a-t-il répondu. Il a ensuite donné son avis sur la gestion de la crise par le gouvernement. "Je pense qu'on est gouverné par des branques total (...) J'ai l'impression qu'on est monté dans un bus, on s'aperçoit au bout d'un moment que le mec qui conduit le bus n'a pas son permis de conduire, n'est pas assuré, il a fermé les portes à clefs pour qu'on ne puisse pas redescendre. Si on ne peut pas gérer la situation, on dit qu'on n'est pas à la hauteur de la tâche (...) Visiblement, ils ne sont pas à la hauteur", a-t-il confié.

