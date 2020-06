Bernard Montiel : ce célèbre jeu qu'il a refusé de présenter

Avec la fin du confinement, Cyril Hanouna a retrouvé sa bande de chroniqueurs dans une toute nouvelle version de "Touche pas à mon poste" baptisée "C que du kif !" La formule qui fait le succès de son émission n'a pas changé : avec son équipe, l'animateur revient sur l'actualité dans les médias, mais aussi à la télévision. Ce rendez-vous quotidien est aussi l'occasion pour les chroniqueurs de livrer des anecdotes sur leur carrière ou sur leur vie personnelle. C'est ce qui s'est passé le 26 mai dernier lorsque Bernard Montiel a raconté son renvoi explosif de TF1 en 2003, à la suite de propos qu'il avait tenus au micro de Jean-Marc Morandini.

Le lendemain, mercredi 27 mai, Bernard Montiel a fait part d'une décision qu'il a jugé "inadmissible" de TF1. En effet, la chaîne a refusé de diffuser un clip dans lequel l'ex-présentateur de "Vidéo Gag" fait une apparition pour l'association "SOS Inceste et violences sexuelles". Sur le plateau de "C que que kif !", il s'était interrogé sur le lien entre ses propos et la décision de la chaîne, non sans émotion.

"Ça ne me plaisait pas du tout"

Mardi 2 juin, Bernard Montiel a fait de nouvelles confidences sur sa carrière télévisuelle, révélant avoir refusé de présenter un célèbre jeu diffusé sur France 3. "J'étais le premier à qui on a proposé d'animer Slam. J'ai fait le pilote et j'ai détesté. Sincèrement, j'ai dit à la productrice : 'Je veux surtout pas le faire'. Ça me plaisait pas du tout. Et je suis très heureux que Cyril Féraud le fasse, divinement bien", a-t-il dit. Dans la foulée, Cyril Hanouna a lui aussi confié qu'il avait été approché pour être aux commandes de l'émission.

"Ils me l'ont proposé aussi Slam. À l'époque, j'étais sur France 4 et TPMP commençait à très, très bien marcher. Et je reçois un appel des anciens patrons de France Télévisions, il est 23h30. Le grand patron qui m'appelle et me dit : 'Oui Cyril, il paraît que tu vas peut-être partir sur Canal ou sur TF1 ou sur W9. On veut que tu restes à France Télévisions donc on te propose un nouveau jeu qui va arriver qui s'appelle Slam. Est-ce que tu veux le faire ?' (...) Non, je ne me sens pas, je lui dis (...) Ils ont été extrêmement sympathiques".

Par Non Stop People TV