Bernard Montiel confirme à demi-mot l'idylle entre Johnny Hallyday et Catherine Deneuve

Cela fait plusieurs semaines que la rumeur court. Le 28 mai dernier Gilles Lhote sortait une nouvelle biographie sur Johnny Hallyday intitulé Lady Lucille dans laquelle il faisait d'étranges confidences sur la relation entre le rocker et l'actrice Catherine Deneuve. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces dernières ont fait l'effet d'une bombe. Le biographe déclare dans le livre que la rencontre entre Johnny Hallyday et Catherine Deneuve aurait été à l'origine de sa rupture avec Sylvie Vartan. Mais la chanteuse a décidé de démentir ses propos sur Instagram. "Il est toujours surprenant d’apprendre des choses sur ma propre vie qui prêtent à rire - mais pas forcément exactes (…) C’est drôle, je n’ai absolument pas le même regard sur cette période, et pour cause : profitant d’une pause lors d’une tournée que j’effectuais dans ce pays, je fêtais le 15 juin les 35 ans de Johnny en compagnie de Catherine Deneuve (tous deux membres du Tokyo Music Festival ainsi que Michel Legrand, Diana Ross et d’autres). Ni ”désarroi” ni séparation, donc, mais juste le plaisir et la joie de partager un heureux moment avec des personnes qui m’étaient chères."

"c'est un bel amour"

Gilles Lhote ne s'est pas laissé faire et a répliqué toujours sur Instagram avec une photo de Johnny Hallyday et Catherine Deneuve qu'il a légendé : "Un regard ou une photo vaut mieux que mille mots". Et ce lundi 8 juin, c'est Bernard Montiel qui a pris la parole dans C que du Kif. Le chroniqueur a déclaré que cette histoire était belle et bien vraie mais à un détail près. "L’histoire est vraie sauf qu’elle était avant Sylvie Vartan". Avant de poursuivre : "Je rappelle qu’il a épousé Sylvie en 65 ! Donc l’histoire est vraie ! Maintenant c’est évident que ça ne fait jamais plaisir que l’on ressorte cette histoire. Mais en tout cas, le grand amour qu’il a eu avec Sylvie a été magnifique et a duré quand même très longtemps. Ils ont eu David ensemble. C’est un bel amour".

Par J.F.