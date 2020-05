Bernard Montiel en larmes après une décision "inadmissible" de TF1

18 ans après son renvoi de TF1, Bernard Montiel est revenu sur son départ explosif de la chaîne dans C que du Kif ce mardi 26 mai. L'animateur qui avait été très virulent envers son employeur mais surtout ses collègues dans une interview à Jean-Marc Morandini à l'époque, a raconté qu'il n'avait pas apprécié le fait qu'une émission sur le cinéma ait finalement été attribuée à une autre animatrice. "On parlait de famille, il n'y avait pas de famille, tout était bidon et violent, les rapports étaient totalement méprisables", a-t-il déploré. Mais après cette mauvaise expérience, Bernard Montiel connaît aujourd'hui une nouvelle déconvenue avec TF1.

Bernard Montiel très ému par une décision de TF1

De nouveau sur le plateau de C que du Kif ce mercredi 27 mai, le chroniqueur s'est inquiété des conséquences suite à ses propos la veille. Alors qu'il avait participé à un clip pour l'association SOS Inceste et Violences Sexuelles qui vise à protéger les enfants, Bernard Montiel révèle avoir appris ce jour-même que ce clip en négociation avec TF1 depuis quinze jours pour être diffusé, ne le sera finalement pas. "Elle m'a dit 'Bernard, gros problème. Vous savez que je vous soutiens mais ils m'ont dit qu'ils ne diffuseront jamais ce clip'", a assuré Bernard Montiel sur son échange avec Fanny Allemand, la réalisatrice du clip. "Comme par hasard ce matin", s'est étonné le chroniqueur en apprenant la nouvelle. "C'est inadmissible et choquant", a-t-il déploré en confiant qu'il s'est "senti gêné" par rapport à ses propos la veille. Bernard Montiel a alors proposé de l'enlever de l'image si le problème venait de lui, sans succès. "J'espère que ce n'est pas lié à ce que j'ai dit hier", a ajouté le chroniqueur tandis que TF1 aurait justifié sa décision en raison "des acteurs qui figurent dans le clip", a rapporté Cyril Hanouna selon Fanny Allemand. Mais très ému par ce choix, Bernard Montiel en larmes, ne peut s'empêcher de se sentir "coupable" avec cette histoire : "C’est horrible, me mêlez pas à ça… ".

Après ses révélations hier dans, un clip censuré par TF1 à cause de Bernard Montiel ? Le chroniqueur est choqué et ému ! — TPMP (@TPMP) May 27, 2020

Par Marie Merlet