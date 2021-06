Bernard Montiel : L'homme qui l'a menacé de mort a été identifié

Le 18 mai dernier, Didier Deschamps annonçait le retour de Karim Benzema en équipe de France pour participer à l'Euro 2021. Une décision très commentée sur les réseaux sociaux évidemment et qui avait donné lieu à un débat mouvementé sur le plateau de Touche pas à mon poste. Indigné par les propos de Stéphane Ravier, membre du Rassemblement National, invité pour l'occasion, Bernard Montiel avait, pour marquer son désaccord, répété plusieurs fois "Vive l'Algérie". Malheureusement, comme il l'avait révélé le lendemain dans l'émission de Cyril Hanouna, ces propos lui ont valu plusieurs menaces de mort sur les réseaux sociaux. Très affecté, l'ancien animateur de Vidéo Gag avait décidé de porter plainte.

L'auteur des menaces de mort retrouvé

Jeudi soir, Bernard Montiel a d'ailleurs annoncé une bonne nouvelle. A la tête de sa nouvelle émission, "6 à 7 avec Montiel", sur C8, il est revenu sur une autre affaire qui a marqué l'année dans Touche pas à mon poste, celle de Gilles Verdez et de la marque Evian : "Il avait été harcelé malheureusement et menacé sur les réseaux pour ses propos. Ça, c'est inacceptable les amis", a regretté Bernard Montiel, "Caché derrière l'anonymat bien sûr, on est tranquilles, comme ça on balance toute sa pourriture, ça c'est nul". Des propos sur lesquels a rebondi Maxime Guény qui en a profité pour prendre des nouvelles de l'affaire de harcèlement qui concerne directement l'animateur. "On a retrouvé la personne, celle qui voulait me décapiter" a révélé Bernard Montiel, "C'est un monsieur qui déplumait des oiseaux dans la campagne".

Par Benjamin S.