Bernard Montiel raconte son renvoi explosif de TF1

Pendant plusieurs années, Bernard Montiel a animé Video Gag, émission culte de TF1. Mais alors qu'il travaillait encore sur la chaîne en 2003, il a donné une interview à Jean-Marc Morandini plutôt virulente envers son employeur mais surtout envers ses collègues, ce qui lui a coûté sa place.

Dans cette dernière, il donnait son avis sur les autres animateurs de la chaîne et sur leurs programmes. Ainsi, Bernard Montiel, fâché avec Matthieu Delormeau, n'avait pas hésité à qualifier Arthur de "pas très bon animateur" en le jugeant "nul sans prompteur". Il n'a pas non plus mâché ses mots envers Jean-Pierre Foucault "son émission (Zone Rouge, ndlr) est une connerie". Mais Bernard Montiel avait eu l'honnêteté de se juger lui-même en expliquant qu'il "touchait un paquet" en "posant son gros cul sur les banquettes".

"tout était bidon"

Pourquoi Bernard Montiel avait-il à l'époque décidé de régler ses comptes avec la chaîne, alors qu'il y travaillait encore ? Il s'est confié sur cette interview plutôt lunaire dans C que du Kif ce mardi. "On parlait de famille, il n'y avait pas de famille, tout était bidon et violent, les rapports étaient totalement méprisables". L'animateur, qui a récemment réglé ses comptes avec Mireille Mathieu, aurait mal pris le fait qu'une émission sur le cinéma ait été attribuée à une autre animatrice, lui qui souhaitait retirer son étiquette "divertissement". "Je me suis dit qu'ils me prenaient pour un con (...) Je vais leur en filer plein la gueule ! C'est moi qui ai appelé Jean-Marc Morandini (...) J'ai tout balancé ! (...) Un bordel... Tous les journaux ont repris, ravis de taper sur TF1 ! Je savais que c'était énorme ce que j'avais fait !"

Par J.F.