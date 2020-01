Bernard Montiel trop influencé par Laura Smet ? Il répond

Depuis la mort de Johnny Hallyday, il y a deux ans maintenant, deux clans bien distincts se sont formés. D'un côté, il y a ceux qui encensent et se dressent vent debout au côté de Laeticia Hallyday. De l'autre, il y a ceux qui soutiennent à 100% les aînés du rockeur, David et Laura, grands oubliés des dernières volontés de leur père. Et la guerre est telle que certaines passes d'armes se font sur les réseaux sociaux ! Il y a quelques jours, c'est le meilleur ami de Laura Smet, Nicolas Boualami, qui a enfoncé Laeticia Hallyday dans un post Instagram assassin, commenté également par Nathalie Baye. "Voilà plus de deux ans que j'assiste en silence à l'acharnement que subit mon amie Laura Smet, de la part d'une femme qui perd plus chaque jour toute notion d'humanité et de décence" pouvait-on ainsi lire. Mais Nicolas Boualami n'est pas le seul à prendre régulièrement la défense de Laura Smet.

"Laura ne m'a jamais conseillé de dire quoi que ce soit"

Sur le plateau de TPMP, Bernard Montiel donne régulièrement des détails sur les dessous de cette guerre familiale. Il faut dire que le chroniqueur et animateur radio est un proche ami de Laura Smet. Et face à ceux qui le soupçonnent d'être instrumentalisé, Bernard Montiel réplique : "Je sais ce que je peux dire ou ne pas dire. Laura ne m'a jamais conseillé ou demandé de dire quoi que ce soit" a-t-il assuré dans un entretien accordé au Buzz TV. "Laura je l'ai connue depuis l'enfance, depuis bébé. Elle venait chez Johnny, j'étais là et je me suis même occupé d'elle. C'est une fille que j'adore et que je connais très bien." Quant à l'affaire épineuse autour de l'héritage de Johnny Hallyday, là encore, Bernard Montiel a son propre avis : "Dans ce dossier-là, je trouvais légitime que, selon le droit français, les enfants aînés naturels de Johnny, comme Jade et Joy, touchent l'héritage et pas seulement Laeticia. Elle a perdu, c'est très bien, ça va se régler, et les cinq personnes vont toucher leur part. C'est normal et c'est très bien comme ça."

Par Sarah M