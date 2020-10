Bernard Tapie absent de son procès en appel pour raison médicale

Depuis le début de son procès en appel sur l’affaire de l’arbitrage du Crédit Lyonnais, Bernard Tapie a toujours tenu à être présent et à se défendre devant la cour. Cependant, ce mercredi 14 octobre, l'homme d'affaires n'a pas pu s'y rendre... Souffrant d'un double cancer de l'estomac et de l'oesophage, Bernard Tapie va mal et son état de santé se dégrade. Âgé de 77 ans, le père de Sophie Tapie fait preuve d'un courage exemplaire, mais la maladie l'affaiblit. Son avocat, Hervé Temime, avait confié des nouvelles peu rassurantes sur son état à BFMTV début octobre : "Je l'ai eu hier au téléphone et il sera présent à son procès lundi. Dans ce moment particulier, qu'on l'aime ou pas, vraiment il force le respect. Il n'est pas du tout dans un état convenable, il va mal mais il est d'un courage inouï et il sera présent. Je le souhaite et il le souhaite de tout coeur".

Des nouvelles peu rassurantes

Malheureusement, ce mercredi 14 octobre, Bernard Tapie ne s'est pas présenté devant la cour pour des raisons de santé comme l'a précisé un de ses avocats. A l'ouverture de l'audience, son conseil a indiqué : "Il est allé passer des examens médicaux par précaution à l'hôpital". Des informations qui n'annoncent rien de bon alors qu'il s'était montré plutôt en forme la veille. Pour ce troisième jour de procès, la cour devait commencer à examiner les faits reprochés à Bernard Tapie concernant l'affaire de l'arbitrage qui lui a octroyé 403 millions d'euros en 2008 afin de solder un ancien litige avec le Crédit Lyonnais. Il est actuellement jugé en appel aux côtés de cinq autres prévenus dont le PDG d'Orange Stéphane Richard.

Par Solène Sab