Bernard Tapie atteint de deux nouvelles tumeurs, les terribles révélations

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Bernard Tapie. Alors que l’homme d’affaires se bat contre un cancer, il a dû faire face en avril dernier à un violent cambriolage à son domicile de Combs-la-Ville en Seine et Marne. Invité sur le plateau du journal télévisé de TF1, Bernard Tapie avait accepté d’évoquer ce drame : "Je n'avais rien fait pour mériter ça. Il y en a des milliers par an des cas comme ça, mais la justice a beaucoup de mal à trouver les coupables. Mais dans ce que j'ai vu la seule chose que je peux me permettre de dire, c'est qu'il y avait une haine dans leur façon de parler, de dire, de faire. Ce n'était pas 'tais-toi !', c'était 'ta gu*ule', 'ta gu*ule'. On sentait qu'on était quelqu'un à abattre". Et Bernard Tapie s’était ensuite confié sur son avenir et sa maladie : "Si demain j'ai encore de la voix, vous voulez que je vous fasse une confidence ? (Claude) Lelouch m'attend avec ses caméras, ses réalisateurs, et il veut faire un dernier film avec moi et je suis fou de bonheur !"

"C'est un homme qui mène un combat contre la mort"

Mais il se pourrait bien que ce nouveau projet ne voit jamais le jour. L’animateur Pascal Praud a fait une terrible confidence ce mercredi 26 mai sur le plateau de "l’Heure des pros" sur CNews. Selon lui, Bernard Tapie souffre de deux nouvelles tumeurs : "Je l'ai eu il y a cinq minutes. Il a demandé un report [de son procès en appel dans l'affaire de l'arbitrage] parce qu'il souffre de nouvelles tumeurs aux reins et au cerveau. C'est un homme qui mène un combat contre la mort depuis des semaines, depuis des mois. Il y a deux nouvelles tumeurs qui sont apparues. Les professeurs de médecine lui disent qu'il faut soigner ça tout de suite. Il a assisté à la première semaine du procès. Et pour la deuxième semaine, il veut sauver sa peau. Donc il veut subir ces traitements et demande un report de son audience. Que fait cette justice ? Elle dit non. Elle refuse le report". Pour le moment, Bernard Tapie n’a pas pris la parole.

Par Alexia Felix