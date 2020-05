Bernard Tapie atteint d'un cancer au "dernier degré" : pourquoi son traitement est interdit en France

L'efficacité du traitement à base de chloroquine ne cesse de susciter des interrogations. Dernièrement, l'étude publiée par The Lancet a de nouveau remis en question ce traitement tandis que Didier Raoult l'a aussitôt dénoncée. Dans un débat sur ce sujet sur LCI ce vendredi 29 mai, le journaliste Olivier Mazerolle, 77 ans, qui a décidé de prendre ce traitement pour se soigner du coronavirus, a alors fait une comparaison entre son expérience et celle que vit Bernard Tapie. "Bernard Tapie est atteint d’un cancer au dernier degré. Il sait pertinemment que s’il n’est pas traité, il va mourir. Il dit : 'J’ai été informé d’un traitement, dont on ne sait pas s’il est efficace véritablement. Mais il y a peut-être une chance qu’il le soit, donc je suis d’accord pour qu’on l’expérimente sur moi'", a expliqué Olivier Mazerolle.

"En France, il ne le peut pas"

Le journaliste fait allusion au traitement expérimental que Bernard Tapie a décidé de prendre pour son double cancer de l’estomac et de l’œsophage. "En France, il ne le peut pas, c’est pourquoi il va deux fois par mois en Belgique, où on autorise ce genre d’expérimentation avec un patient totalement conscient de la situation bien entendu", ajoute Olivier Mazerolle. Déterminé à ne rien lâcher dans son combat, Bernard Tapie avait évoqué ce traitement expérimental en janvier dernier sur BFMTV : "Les laboratoires cherchaient un produit, une méthode… Ils ont fini par trouver, il y a à peu près un mois et donc je suis en cours d’expérimentation. C’est-à-dire que je suis un cobaye", avait confié l'homme d'affaires. "Il y a trois stades, là je suis au deuxième. Si le troisième réunit des résultats suffisants, le produit est alors mis sur le marché. Ce qui n’est pas le cas actuellement", avait-il assuré.

Par Marie Merlet