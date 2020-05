Bernard Tapie atteint d'un cancer : Sophie Tapie évoque ce qui lui cause de la peine

Atteint d'un double cancer de l’estomac et de l’œsophage, Bernard Tapie suit un traitement expérimental pour lequel il doit se rendre en Belgique "deux fois par mois", a indiqué Olivier Mazerolle sur LCI. Si l'homme d'affaires reste combatif face à la maladie, elle affecte néanmoins sa famille. Très proche de lui, sa fille Sophie Tapie s'est confiée sur cette épreuve dans "On n'est pas couché" ce samedi 30 mai sur France 2. La chanteuse qui n'a jamais voulu changer de nom de famille, assure-t-elle, n'a pas échappé à la question de Laurent Ruquier sur l'état de santé de son père. Mais cette interrogation qui revient souvent pour Sophie Tapie, contribue à faire réapparaître la douleur.

"Ce qui me gêne, c'est un rapport à la maladie en permanence"

"C'est compliqué d'en parler. Je le [ce nom] porte et je suis fière de le porter. Mais là maintenant, ce qui me gêne, c'est un rapport à la maladie en permanence", a expliqué la chanteuse. "C'est déjà hyper dur psychologiquement d'avoir un proche qui est malade. Et j'entends la bienveillance des gens, c'est hyper gentil dans la rue quand ils m'arrêtent et qu'ils me disent 'comment va votre papa ?' Mais c'est juste que psychologiquement ça fait beaucoup de peine c'est très dur, que toutes les cinq minutes, on vous ramène au drame qui est : un proche malade", poursuit-elle sur sa peine. Alors que Bernard Tapie n'hésite à parler de son combat contre la maladie, sa fille a assuré qu'il n'avait "jamais eu besoin de personne pour s'exprimer".

"C'est déjà hyper dur d'avoir un proche malade..."

Rendez-vous ce soir dans — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) May 30, 2020

Par Marie Merlet