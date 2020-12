Bernard Tapie au plus mal, il se confie sur son état de santé

Bernard Tapie était assez discret depuis quelques semaines. Mais ce dimanche 27 décembre, l’homme d’affaires a enfin donné de ses nouvelles lors d’un entretien accordé à Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit. Et lors de cette interview bouleversante, Bernard Tapie a révélé être "au plus mauvais point depuis trois ans" alors qu’il est atteint d’un double cancer de l’oesophage et de l’estomac : "De janvier jusqu’à juin, mes tumeurs avaient baissé de 70%. Et puis, je ne me suis pas senti bien du tout au début de l’été. On a fait un scanner et là, 20% de nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé. Donc on a été obligé d'arrêter et on a cherché un autre traitement expérimental, puisque les traitements classiques ne marchent pas. On en a tenté un autre sur l'immunothérapie, mais je viens de faire le scanner et elles ont encore doublé de volume".

"Je vais surmonter cette période"

Mais malgré son état de santé actuel, Bernard Tapie reste optimiste. Faisant preuve d’un grand courage, l’ancien propriétaire de l’Olympique de Marseille garde espoir de vaincre sa maladie : "Ce n’est pas pour ça que je suis foutu. Ce cancer, il suffit qu’en huit jours on trouve une parade. […] Donc ça en vaut la peine. Votre énergie, c’est elle qui alimente ce qu’on appelle l'immunité. Tout votre système immunitaire est alimenté par votre énergie. Donc on ne désespère pas, on se bouge, on ne reste pas allongé, on évite les antidouleurs. Bref, on fait tout pour rester intact. Et moi, je suis convaincu que je vais surmonter cette période. Ils disent que je suis dans une phase un peu compliquée mais qu’on n’a pas de raison de désespérer".

« Je suis au plus mauvais point que j’ai connu depuis 3 ans. »



La vie, l’amour, la mort dont il dit ne pas avoir peur, #BernardTapie se confie sans voix, mais sans rien avoir perdu de sa fougue face à @audrey_crespo.

Ce dimanche, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/5HfjFsgffV — Sept à Huit (@7a8) December 27, 2020

Par Alexia Felix