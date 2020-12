Bernard Tapie au plus mal : sa fille Sophie se confie sur sa maladie

C'est un témoignage plein d'émotion qu'on découvert les téléspectateurs de TF1 ce dimanche 27 décembre. Bernard Tapie s'est confié sans filtre sur le cancer qui le touche depuis plusieurs mois maintenant. En effet, depuis 2017 il est atteint d'un double cancer de l'estomac et de l'oesophage qui a ensuite métastasé aux poumons. Mais ce dimanche, il a donné quelques nouvelles peu rassurantes sur son état de santé dans une interview accordée à Audrey Crespo-Mara. "Je suis au plus mauvais point que j'ai connu depuis trois ans. De janvier jusqu'à juin, grâce à un traitement expérimental, mes tumeurs avaient baissé de 70%. Et puis je me suis senti pas bien du tout au début de l'été. On a fait un scanner et là, 20% de nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé".

"Nous traversons une période très difficile"

Suite à ce témoignage bouleversant, sa fille Sophie a reçu une vague de soutien sur les réseaux sociaux. Elle a décidé de remercier tous les internautes pour cela, et en a profité pour se confier sur le sujet. Mais la jeune femme en a également profité pour adresser un message à toutes les familles qui vivent la même épreuve. "Il est vrai que nous traversons une période très difficile, mais nous ne sommes pas les seuls... Malheureusement le cancer touche plus de 380 000 personnes par an en France. Mes pensées vont à tous les malades, ainsi qu’à leurs proches, qui doivent eux aussi garder le moral afin de donner en permanence le courage aux personnes touchées de continuer le combat. Celui de rester en vie, celui de se battre contre soi-même. Sachez que votre amour est précieux, alors encore une fois merci".

Par J.F.