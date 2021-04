Bernard Tapie cambriolé : ses rares confidences après son agression

Bernard Tapie a fait face à un terrible drame. Dans la nuit du 3 au 4 avril, l'ancien directeur de l'Olympique de Marseille a été violemment cambriolé, sa femme Dominique était également présente. Un cambriolage d'une violence rare qui a eu lieu dans son domicile de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Le couple a été ligoté et violenté pendant de longues minutes par les malfaiteurs qui se sont enfuis avec un butin dont le montant n'a pas été révélé. Des photos de Bernard Tapie et de sa compagne ont rapidement été diffusées dans la presse témoignant de la violence du choc. Ils ont rapidement été pris en charge à l'hôpital. Quelques jours après, l'homme d'affaires donnait de ses nouvelles dans les colonnes de "Libération".

"la vie est belle"

"C’est un peu dur à encaisser, mais cela va passer. J’aurai peut-être un peu de séquelles pour ma tumeur au cerveau, suite au coup de matraque reçu sur la tête. Les médecins me le diront dans deux jours. Ça aurait pu finir beaucoup plus mal…" expliquait Bernard Tapie.

Ce lundi 26 avril, il était invité sur le plateau de JT de TF1 et il a accepté de répondre aux questions de Gilles Bouleau sur cette agression. Le journaliste lui demande : "vous avez été surpris par cette violence ?" Bernard Tapie fait alors de glaçantes révélations : "je n'avais rien fait pour mériter ça" commence-t-il. "Il y en a des milliers par an des cas comme ça, mais la justice a beaucoup de mal à trouver les coupables. Mais dans ce que j'ai vu la seule chose que je peux me permettre de dire, c'est qu'il y avait une haine dans leur façon de parler, de dire, de faire." Il poursuit ensuite : "Ce n'était pas 'tais-toi !', c'était 'ta gu*ule', 'ta gu*ule'. On sentait qu'on était quelqu'un à abattre".

Bernard Tapie s'est ensuite confié sur sa maladie et son avenir. Un avenir envers lequel il a beaucoup d'espoir : "Si demain j'ai encore de la voix, vous voulez que je vous fasse une confidence ? (Claude) Lelouch m'attend avec ses caméras, ses réalisateurs, et il veut faire un dernier film avec moi et je suis fou de bonheur !" Avant de conclure, sourire aux lèvres, "la vie est belle".

Bernard Tapie sur l'agression dont lui et sa femme ont été victimes : "La seule façon d'arriver à passer au-dessus de cet évènement, c'est surtout de ne pas en faire un souvenir [...] J'aimerais bien qu'on n'en parle pas."



#BernardTapie #LE20H @GillesBouleau. pic.twitter.com/K9SxkddxBH — TF1LeJT (@TF1LeJT) April 26, 2021

On veut tous le voir ce dernier film avec Bernard Tapie réalisé par Claude Lelouch pic.twitter.com/bvMQc9ZXgo — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) April 26, 2021

Par J.F.