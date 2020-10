Bernard Tapie : cette petite phrase de l'avocat général qui a choqué son clan

L'année 2020 aura été pleine de rebondissements pour Bernard Tapie. L'homme d'affaires, récemment annoncé mort par erreur, se bat depuis plusieurs années maintenant contre un double cancer de l'estomac et de l'oesophage. Après plusieurs chimiothérapies, il a accepté de tester un traitement expérimental. Présent sur LCI en mai dernier, Olivier Mazerolle avait expliqué la nécessité pour Bernard Tapie de jouer les cobayes : "Bernard Tapie est atteint d’un cancer au dernier degré. Il sait pertinemment que s’il n’est pas traité, il va mourir. Il dit : 'J’ai été informé d’un traitement, dont on ne sait pas s’il est efficace véritablement. Mais il y a peut-être une chance qu’il le soit, donc je suis d’accord pour qu’on l’expérimente sur moi’".

un homme à abattre ?

Et en plus de ses nombreux problèmes de santé, il doit faire face à d'importants problèmes judiciaires. Il doit répondre de ses actes dans le cadre de l'affaire Adidas, l'opposant au Crédit Lyonnais. Le 23 septembre dernier, la chambre 5-9 de la cour d'appel de Paris examinait son recours contre la décision du tribunal de refuser le plan de redressement de son groupe. En effet, 87 millions d'euros avaient à l'époque été saisis par l'État, ne permettant pas à Bernard Tapie de pouvoir rembourser ses dettes.

Le journal Le Point révèle cette semaine que les avocats de Bernard Tapie reprochent au parquet d'avoir saisi les liquidités malgré la main levée prononcée en juillet 2019. Ils demandent donc un renvoi en correctionnel, ce qui ne semble pas du goût de l'avocat général : "de toute façon, on fera un pourvoi" a-t-il déclaré durant l'audience. Une phrase qui a évidemment beaucoup fait réagir le clan Tapie : "Comment faites-vous un pourvoi sur un arrêt non rendu, et dont vous ne connaissez pas les motivations ?". Pour eux, aucun doute, Bernard Tapie est un homme à abattre.

Par J.F.