Bernard Tapie confie à Laurent Delahousse ce qui l’aide à lutter contre la maladie

Alors qu’il vient de célébrer ses 78 ans, Bernard Tapie n’a rien perdu de sa fougue. Atteint d’un double cancer de l’œsophage et de l’estomac, l’homme d’affaires ne baisse pas les bras face à la maladie, bien au contraire. Invité sur le plateau du "20h30 le dimanche" sur France 2, le 31 janvier 2021, l’ancien dirigeant d’Adidas s’est confié à Laurent Delahousse sur sa santé. Après avoir testé des protocoles expérimentaux, il a déclaré : "Les traitements qui étaient efficaces ont fait leurs preuves. J’avais perdu 75 % de mes tumeurs et, en deux mois, elles avaient doublé avec des métastases. J’en suis qu’on attend, on cherche…".

Pas question pour autant de baisser les bras. Interrogé sur sa force et sa rage de vivre, l’ancien propriétaire de l’OM a commencé par expliquer que son combat se passe "dans la tête, elle aide", mais pas seulement. "La vérité, c’est que c’est un combat intérieur. Entre qui et qui ? Des tumeurs qui vous sont hostiles, mais qui sont les vôtres, ce n’est pas un virus, et votre système immunitaire. Comment fonctionne-t-il ? À l’énergie ! Si l’énergie que vous avez est plus forte que l’énergie de votre tumeur, vous allez gagner. Et pour avoir de l’énergie, il y a un moyen : c’est de faire de l’exercice !", a-t-il déclaré.

Le message de Bernard Tapis aux cancéreux

Il s’est ensuite adressé à ceux qui - comme lui - se battent contre la maladie : "Ce que les cancéreux doivent savoir, c’est qu’il y a un nombre incroyable de petits laboratoires qui travaillent sur les nouvelles molécules. Et en huit jours de temps, ils peuvent trouver. On vous fait un prélèvement, à tout le monde, pas qu’à Tapie, et on regarde la composition de votre cancer". Un message d’espoir qu’il a poursuivi : "En fait, on s’aperçoit qu’il n’y a pas trois types de cancer, il y a soixante millions de cancers. En analysant les tumeurs, on découvre exactement comment est composée cette tumeur. Et immédiatement, on regarde dans le monde quel est l’examen qui permettrait d’anéantir les tumeurs. Mais on ne l’a pas trouvé pour l’instant…".

Par C.F.