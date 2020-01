Bernard Tapie : Cyril Hanouna lui propose une émission, il réagit

Bernard Tapie est plus en forme que jamais ces derniers jours. Alors qu’il se bat actuellement contre la maladie, l’homme d’affaires était de passage sur BFMTV ce lundi 20 janvier pour répondre à des questions de Bruce Toussaint après la diffusion d’un documentaire sur sa vie. Mais face aux images, Bernard Tapie a préféré poussé un gros coup de gueule : "Vous savez, j'ai 77 ans, je suis amené à faire de la télé [...] depuis toujours, je dois avouer que je n'ai jamais vu une horreur pareille ! Même quand vous faites parler des gens gentils, qui m'aiment bien, vous avez supprimé ce qui était fort". Face à coup de gueule, Cyril Hanouna a rapidement réagi ce mardi 21 janvier dans TPMP en appelant en direct Bernard Tapie pour lui faire une proposition : "Je voulais te faire un gros bisou, te dire qu'on t'avait regardé hier. Et moi j'avais un truc à te dire, c'est qu'à chaque fois, je te regarde partout. (...) Moi j'ai envie de te faire un truc un jour, tu sais que je t'aime. J'ai envie que tu viennes, j'ai envie de te faire une émission où je te fais que des kiffs, j'en ai marre des mecs quand tu vas sur le plateau, ils posent toujours des questions pour te casser les couilles".

"Je suis pas bon pour ça"

Face à cette proposition, Bernard Tapie n’a pas tout de suite répondu à l’animateur de C8 : "J'étais heureux de pouvoir donner ma version des faits. Je suis très content des réactions et le plus beau dans tout ça, c'est que ça a été vu par 3 millions de personnes". Et alors que Cyril Hanouna a relancé sa proposition, "Ça fait des années que j'ai envie de te produire en télé, tu veux pas", Bernard Tapie a finalement expliqué pourquoi cela ne serait pas possible pour lui : "Dans une émission avec toi, il y a beaucoup de simplicité, il y a beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup de marrade... On se fend la gueule quoi et je suis pas client et je ne suis pas bon pour ça". Heureusement, Cyril Hanouna a bien réagi à ce refus : "Tu sais que je t'aime et que je suis là pour toi".

Par Alexia Felix