Bernard Tapie dans Sept à Huit : Audrey Crespo-Mara se livre sur cette interview

Bernard Tapie a donné de ses nouvelles ce dimanche 27 décembre lors de son passage dans Sept à Huit. Et malheureusement pour l’ancien propriétaire de l’Olympique de Marseille, son état de santé s’est aggravé ces dernières semaines : "De janvier jusqu’à juin, mes tumeurs avaient baissé de 70%. Et puis, je ne me suis pas senti bien du tout au début de l’été. On a fait un scanner et là, 20% de nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé. Donc on a été obligé d'arrêter et on a cherché un autre traitement expérimental, puisque les traitements classiques ne marchent pas. On en a tenté un autre sur l'immunothérapie, mais je viens de faire le scanner et elles ont encore doublé de volume". Toutefois, Bernard Tapie reste très confiant : "Ce n’est pas pour ça que je suis foutu. Ce cancer, il suffit qu’en huit jours on trouve une parade. […] Donc ça en vaut la peine".

"Il est bluffant"

Face à cette interview très émouvante, Audrey Crespo-Mara a décidé de se livrer à son tour auprès de nos confrères de Puremédias. La journaliste, qui avait déjà rencontré Bernard Tapie en mars 2019 sur Europe 1, a témoigné : "Il était important pour lui de s’exprimer maintenant. La maladie avance. Il est bluffant. Il a une énergie surhumaine. Toute l'équipe a été scotchée par sa volonté de se battre. C'est une véritable leçon de vie". Et pour préparer au mieux cet entretien, Audrey Crespo-Mara a reçu des directives très précises de la part de son supérieur : "Thierry Thuillier (le patron de l'info de TF1, ndlr) m'a fixé pour feuille de route de ré-événementialiser le 'Portrait de la semaine' en recueillant des paroles rares". En mars 2019, Audrey Crespo-Mara avait tenté d’interviewer Bernard Tapie, mais cet entretien avait tourné court lorsque l’homme d’affaires avait quitté Europe 1 après avoir été questionné sur les accusations portées contre lui par Marc Fratani.

Par Alexia Felix