Bernard Tapie de retour au tribunal pour son procès en appel dans l'affaire du Crédit Lyonnais

Le 12 octobre dernier, le procès de Bernard Tapie pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics" démarrait à Paris. Après seulement quelques jours, l’audience avait été interrompue car l’état de santé de l’ancien homme politique s’était dégradé. Depuis plusieurs années, Bernard Tapie se bat en effet contre un double cancer de l’œsophage et de l’estomac et doit donc multiplier les séjours à l’hôpital et les convalescences.

Sept mois après l’interruption de son procès, l'ancien président de l'OM doit reprendre le chemin du tribunal. C’est en effet ce lundi 10 mai 2021 que son procès en appel reprend. Et malgré son état de santé et la terrible agression qu’il vient de subir, Bernard Tapie tient à assister à son procès et s’est même préparé physiquement. Pour apparaître en forme, le père de Sophie Tapie s’est mis au vélo d’appartement et s’est confié sur sa routine sportive dans les colonnes de Paris Match.

Bernard Tapie risque 7 ans de prison

Durant ce procès en appel, Bernard Tapie devra se justifier sur des faits qui remontent à 2008. L’ancien ministre est soupçonné d’avoir "truqué" l’arbitrage privé de son litige avec le Crédit Lyonnais concernant la vente d’Adidas en 1993. Cette discorde avait permis à l’homme d’affaires d’empocher 403 millions d’euros, dont 45 millions au titre de son préjudice moral. Le tribunal devra à nouveau déterminer pénalement si oui ou non Bernard Tapie a monté une escroquerie pour toucher cet argent.

En première instance en 2019, Bernard Tapie avait été relaxé mais le parquet qui avait requis cinq ans de prison ferme avait alors fait appel. Le verdict final sera donné le 14 juin prochain et Bernard Tapie risque jusqu’à 7 ans de prison et 375 000 euros d’amende.

