Bernard Tapie donne de ses nouvelles lors d'une rare apparition publique

Le 28 août dernier, la chaîne L'Equipe a annoncé par erreur la mort de Bernard Tapie à l'aide d'un bandeau "Breaking News". Ils l'ont rapidement retiré avant de présenter leurs excuses. Benard Tapie continue de se battre face à la maladie. Un scandale qui a suscité l'émoi sur la Toile. Le lendemain, le principal intéressé a réagi apportant quelques précisions sur son état de santé. Depuis trois ans, l'ex homme d'affaires se bat contre un double cancer, de l'œsophage et de l'estomac, qui l'a énormément affaibli. Après plusieurs semaines d'absence sur la scène médiatique et les rumeurs de sa mort, Bernard Tapie est réapparu publiquement ce lundi 7 septembre lors du concours d'éloquence des avocats du barreau de Paris. Il a tenu à donner de ses nouvelles et à transmettre un message fort et courageux à toutes les personnes malades.

"Elles ont un ennemi, c'est votre énergie"

Les images ont été dévoilées ce mardi 8 septembre dans la "Matinale" de CNews. C'est essoufflé et la voix cassée que l'ancienne figure politique s'est exprimée : "Contrairement à ce que l'on dit, le moral, etc ... Vos cellules cancéreuses s'en foutent. Elles ont un ennemi, c'est votre énergie. Car c'est l'énergie qui donne la puissance à votre système immunitaire. Et comment on trouve l'énergie ? En se bougeant ! En se remuant ! Et si vous êtes au lit du matin au soir, en vous disant : 'Je ne peux pas me lever', vous êtes mort !". Des paroles pleines de sagesse et de détermination de la part de Bernard Tapie qui se bat sans relâche et avec force contre la maladie. Il a même précisé que malgré tous les scandales auxquels il est confronté, il serait un homme "heureux" sans la maladie grâce à sa famille.

Vous pouvez retrouver les images de Bernard Tapie à cette adresse.

Par Solène Sab