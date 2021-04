Bernard Tapie et sa femme Dominique cambriolés : Stéphane Tapie se confie avec émotion

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril, Bernard Tapie et son épouse Dominique ont été victimes d'un violent cambriolage. Les agresseurs se sont introduits à leur domicile pour leur voler des bijoux et réclamer un coffre, et les ont violemment molestés, comme le témoignent les photos chocs de leurs blessures au visage. Ils ont été surpris dans leur sommeil par les cambrioleurs qui se sont introduits masqués chez eux. Les malfrats étaient a à la recherche d'un "trésor" qu’il n’ont jamais trouvé. Le fils de Bernard Tapie, Stéphane , était invité lundi 5 avril sur le plateau de TPMP pour s’exprimer avec émotion sur l’affaire.

De la chance d’être vivants

Il parle de son père et déclare : « C’est terrible pour lui, il a essayé de défendre sa femme. Il y en a qui finissent par mourir sous les coups, pas eux, et c’est ce qu’il faut retenir de positif. » Il ajoute : « Ma belle-mère a essayé de le défendre car il a pris un coup là où il a une tumeur dans la tête et on avait peur qu’elle n’explose. Ils savaient très bien où ils étaient, et ils auront découvert qu’il n’y a pas de coffre. » Il ajoute : « Toutes les fenêtres sont équipées de capteurs, sauf une ...Ça n’était pas faciile d’accès, ils étaient bien renseignés. » Stéphane Tapie n’a pas caché son émotion de voir sa belle-mère molestée : « Comment peut-on s’acharner à ce point sur une femme ? » Avant de préciser que le couple était rentré à Paris. Quant à Bernard Tapie, il aurait dit à son fils : « On a de la chance d’être encore vivants. »

Par Sarah Chelly