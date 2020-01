Bernard Tapie flingue BFM TV en direct après un reportage consacré à sa vie

Bernard Tapie intrigue et déchaine les passions. Et pour cause : sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Père de famille aux multiples casquettes, il s'est essayé à tous les rôles, de businessman à patron d'un club de football, en passant par chanteur et animateur. Mais à 76 ans, Bernard Tapie s'essouffle. Et pour cause : voilà plusieurs années maintenant qu'il se bat contre un double cancer de l'estomac et de l'œsophage. Difficile pour l'ancien patron de l'OM de se voir ainsi diminué, alors il tente tant bien que mal de ne pas sombrer. Bernard Tapie continue de se battre, et de vivre aussi intensément qu'il l'a toujours fait, avec cette gouaille dont il ne se sépare jamais. Tout récemment, ce sont les équipes de BFM TV qui en ont fait les frais.

"Une horreur"

Lundi 20 janvier, la chaine d'info continu consacrait sa soirée à Bernard Tapie, grand invité, avec notamment un reportage sur la vie de l'homme d'affaires avant un retour en plateau pour une discussion à cœur ouvert. Et c'est fidèle à lui-même que Bernard Tapie a livré ses sentiments quant à ce reportage, face à un Bruce Toussaint très gêné : "Je dois vous avouer, j'en ai vu des choses, mais j'ai jamais vu une horreur pareille" a-t-il d'abord lâché, la voix chevrotante, et très remonté contre la production. " Même quand vous faites parler les gens gentils et les gens qui m'aiment bien, vous avez supprimé ce qu'ils ont dit qui était fort, qui était important" a ensuite fustigé Bernard Tapie, qui a eu bien du mal à contenir son énorme colère. Et alors que Bruce Toussaint a tant bien que mal tenté de l'arrêter, préoccupé par le déroulé de la soirée, Bernard Tapie a un peu plus fulminé : "Si votre patron est pas content, il va se faire foutre, vous me laissez terminer !" Du Bernard tapie dans le verbe et dans le geste.

Bernard Tapie était visiblement remonté contre BFMtv suite à la diffusion d’un reportage le concernant :



« laissez moi finir, si votre patron il est pas content, il va se faire f..... »



