Bernard Tapie hospitalisé : Alain Delon lui adresse un beau message

Le 10 mai dernier, le procès en appel de Bernard Tapie pour "escroquerie" et "détournement de fonds" dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Mais malheureusement depuis quelques jours, l'homme d'affaires ne peut pas y assister et donc, ne peut pas se défendre. Et pour cause, il vient d'être à nouveau hospitalisé. C'est Pascal Praud qui avait donné de ses nouvelles à l'ouverture de son émission le mercredi 26 mai : "Je l'ai eu il y a cinq minutes. Il a demandé un report [de son procès en appel dans l'affaire de l'arbitrage] parce qu'il souffre de nouvelles tumeurs aux reins et au cerveau. C'est un homme qui mène un combat contre la mort depuis des semaines, depuis des mois. Il y a deux nouvelles tumeurs qui sont apparues. Les professeurs de médecine lui disent qu'il faut soigner ça tout de suite", expliquait-il.

Quelques heures après c'est son fils Laurent Tapie qui se confiait sur l'état de santé de son père au micro de BFM TV : "De nouvelles tumeurs sont apparues. Aujourd’hui, il en a une au cerveau soignée par radiothérapie, deux dans les reins, dans l’abdomen, il en a un peu partout de petites taille (…) Les chances statistiques à ce stade-là sont épouvantables".

Durant cette douloureuse épreuve, Bernard Tapie peut incontestablement compter sur le soutien de ses proches. Et ce jeudi 27 mai, c'est son ami Alain Delon qui a souhaité lui adresser un beau message sur LCI lors d'un entretien téléphonique avec Darius Rochebin. "Du courage, j’en ai pour lui. Il sera opéré c’est très bien. (…) Ca ne va pas être facile mais ce n’est pas pire. Il a une force de caractère superbe et il supporte son mal depuis plusieurs années. Je ne suis pas du tout inquiet, parce que je le connais : il est très fort, très puissant".

L'acteur est ensuite revenu sur leur amitié, qui dure depuis de nombreuses années maintenant : "On s'est connu, il m'a bien aimé. Lorsqu'il en avait besoin, il m'a aidé, quand il en a eu besoin, je l'ai aidé. Et je continuerai. Il ne faut surtout pas baisser les genoux, sinon on vous frappe dans le dos et vous tombez à plat ventre" confie-t-il, avant de conclure : "on lui en veut de sa force, de son talent, de son intelligence et du reste".

