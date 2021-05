Bernard Tapie hospitalisé après l'apparition de nouvelles tumeurs

Les dernières nouvelles concernant Bernard Tapie ne sont pas bonnes. Déjà atteint d’un double cancer, l’homme d’affaires doit faire face à l’arrivée de deux nouvelles tumeurs aux reins et au cerveau. Ce mercredi 26 mai, son fils Laurent Tapie, a donné des nouvelles de l'ancien président de l'OM sur BFMTV en poussant un coup de gueule : "Je trouve ça hallucinant qu'on ne reporte pas le procès de trois ou quatre mois. Physiquement, il ne va pas bien mais il tient le coup moralement. Il est extrêmement combattif et extrêmement fort ! C'est ce qui le fait tenir. Normalement avec son cancer, il tient seulement six mois mais là, ça fait trois ans. Il a tous ses emm*rdements sur la tête et on est tous convaincus que ce sont ces ennuis-là qui ont généré son cancer. Ce genre de cancer, quand vous ne fumez pas ou que vous ne buvez pas, il n'y aucune raison qu'il se déclenche sauf en cas de stress continu et répété. C'est ça qu'il vit. Les gens n'ont pas idée de ce qu'il vit depuis dix ans, de ce harcèlement qui ne s'arrête pas !".

"Les chances statistiques à ce stade-là sont épouvantables"

Et alors que la justice a refusé la demande de report du procès en appel de Bernard Tapie dans le cadre de l’affaire de l’arbitrage controversé de 2008, Laurent Tapie a une nouvelle fois pris la parole sur l’antenne de BFMTV ce jeudi 27 mai, et a révélé que son père est actuellement hospitalisé : "De nouvelles tumeurs sont apparues. Aujourd’hui, il en a une au cerveau soignée par radiothérapie, deux dans les reins, dans l’abdomen, il en a un peu partout de petites taille. Il a de la chimiothérapie, de l’immunothérapie. Il a eu une intervention chirurgicale. Les chances statistiques à ce stade-là sont épouvantables". Malgré tout, Laurent Tapie reste confiant : "Il a toujours déjoué les statistiques, sa famille souhaite que ce soit encore le cas. Sur le fait de se battre il est hors-normes, mais il n’y a pas de surhomme, il est extrêmement fatigué".

Par Alexia Felix