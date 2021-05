Bernard Tapie hospitalisé : ce jour où il a essayé de se suicider

Bernard Tapie est de nouveau hospitalisé suite à deux autres tumeurs qui ont été découvertes. Cela tombe en plein milieu de son procès en appel pour "escroquerie" et "détournement de fonds" dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Malheureusement pour lui, la justice a refusé de reporter son procès, malgré son état de santé préoccupant, et par conséquent, son absence.

L'ancien président de l'Olympique de Marseille peut malgré tout compter sur le soutien infaillible de ses proches. Ce jeudi 27 mai, c'est l'acteur Alain Delon qui lui adressait un beau message sur le plateau de LCI : "Du courage, j’en ai pour lui. Il sera opéré c’est très bien. (…) Ca ne va pas être facile mais ce n’est pas pire. Il a une force de caractère superbe et il supporte son mal depuis plusieurs années. Je ne suis pas du tout inquiet, parce que je le connais : il est très fort, très puissant" confiait-il.

Mais quelques minutes après, c'est son fils, Laurent qui a pris la parole. Ce dernier s'est confié non sans émotion sur le combat acharné que livre son père, Bernard Tapie depuis plusieurs années maintenant. Mais l'homme d'affaires a une force de caractère hors-norme. Pour preuve, ce jour où il a tenté de se suicider mais finalement, il a réussi à sortir la tête de l'eau : "Il y avait une arme à la maison, et ma mère a eu l'intelligence de l'enlever" confie Laurent Tapie sur LCI avant de poursuivre : "des années après, mon père nous a avoué, un jour, au coeur de la tourmente dans la période entre 1994 et 1997, une période très dure, qu'il était allé chercher l'arme et qu'elle n'était plus là (...) Il a eu un moment de désespoir, et c'est passé. Heureusement. Comme ça, on a toujours notre père" conclut-il, la voix serrée.

Par J.F.